شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: إحباط هجوم انتحاري استهدف ارتكازًا أمنيًا في العريش ومقتل المنفذ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت قوات الأمن بشمال سيناء، الخميس، من إحباط محاولة استهداف أحد الارتكازات الأمنية بالعريش بعمل إرهابي. وأكد بيان صادر عن وزارة الداخلية مقتل منفذ الهجوم قبل أن يتمكن من تفجير حزام ناسف كان يحمله. الانتحاري إحباط هجوم انتحاري في العريش إحباط هجوم انتحاري في العريش إحباط هجوم انتحاري في العريش

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