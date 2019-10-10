شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «ربنا هيحاسبنا على سلبياتنا تجاه أزمات المجتمع» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الرقابة المجتمعية ضرورة للتصدي للأزمات التي تواجه المجتمع المصري، مشددًا على عدم الإنصات للخطاب السلبي في المجتمع.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الخميس: «ربنا هيحاسبنا على سلبياتنا في مواجهة أزمات المجتمع»، مستشهدا بالآية القرآنية الكريمة، «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ».
واستكمل: «أي إرهابي، بيبقى طالع من منطقة سكنية، لو كل أهل المنطقة ديه أبلغوا المختصين عنه، سنتفادى العمليات الإرهابية».
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