شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجابوني هاتفيًا لتحسن حالته الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الجابوني «علي بونجو».

وقالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس هنأ أخاه الرئيس الجابوني على تعافيه وتحسن حالته الصحية، مؤكداً الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس «بونجو»، في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين وحرص مصر على العمل على تعزيز التعاون مع الجابون في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد الرئيس الجابوني بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر والجابون، معرباً عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها، ومنوهاً إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.