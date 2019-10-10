شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل إرهابى حاول استهداف ارتكاز أمني فى العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة استهداف أحد الإرتكازات الأمنية بالعريش بعمل إرهابى ومصرع منفذ الهجوم قبل أن يتمكن من تفجير حزام ناسف كان يحمله.

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