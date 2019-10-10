شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يهنئ الرئيس الجابونى على تعافيه وتحسن حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الجابوني "علي بونجو".

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى هنأ أخيه الرئيس الجابوني على تعافيه وتحسن حالته الصحية، مؤكداً الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس "بونجو"، في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين وحرص مصر على العمل على تعزيز التعاون مع الجابون في مختلف المجالات.

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من جانبه؛ أشاد الرئيس الجابوني بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر والجابون، معرباً عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها، ومنوهاً إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.