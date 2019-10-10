شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان مجرم حرب.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، أردوغان مجرم حرب.. قوات الاحتلال التركى ترتكب جرائم التطهير العرقى ضد السوريين.. زنازين الدواعش.. أول أهداف السفاح التركى.. إدانات دولية وعربية للعدوان التركى.. وقطر تدعم الغزو.. المنظمات الحقوقية تتجاهل الإبادة الجماعية وتدافع عن الإرهاب.

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