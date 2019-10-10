نشر مراحل تحنيط الفيلة "نعيمة" قبل عرضها بالمتحف الحيوانى بحديقة الجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 " مراحل تحنيط الفيلة" نعيمة" بعد وفاتها لعرضها داخل المتحف الحيوانى بحديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة . -تشريح الجثة من قبل فريق بيطرى متخصص. -سلخ الجلد وإزالة اللحوم اللاصقة فى الجلد. -يتم تمليح جسم الفيلة نعيمة لعدم تهتك الجلد. -أخذ الجلد وإرساله الى المدبغة لصبغه. -بعد الدبغ يتم تكوين مجسم للحيوان يحمل كل تفاصيل الجثة. Advertisements -دفن العظم للتخلص من باقى اللحم وإضافات مواد لذوبانه. -عمل مقاسات "اسطمبات" بحجم الفيلة لتركيب الجلد على الجسم - عمل مجسم للفيلة وشد الجلد علية. حشو الجلد بمواد معينة تسمى "الفوم". "تستغرق عملية التحنيط حوالى 4 أو 5 شهور"

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