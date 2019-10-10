شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المنفذة لمحطة الضبعة: نمتلك التكنولوجيا الأكثر تطورًا وأمانًا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جريجوري سوسينن، نائب رئيس شركة روس أتوم المنفذة لمحطة الضبعة النووية، إن العرض الروسي فاز بسبب تطور التكنولوجيا النووية الأكثر أمانًا في العالم.

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وتابع جريجوري سوسينن، خلال لقاء تليفزيوني، أن الجانب الروسي وفر أفضل الشروط لتنفيذ مشروع الضبعة النووي بشكل متكامل من خلال اقتراح قرض مالي لتمويل المشروع وتوفير أحدث التكنولوجيا النووية الأكثر أمانا في العالم.

وأضاف الدكتور جريجوري سوسينن، نائب رئيس شركة روس أتوم المنفذة لمحطة الضبعة النووية، أن الشركة الروسية هي متقدمة ومتزعمة العالم في المجال النووي.

وكشف «سوسينن»، أن نسبة شركة روس أتوم تتراوح ما بين 30% إلى 50% من السوق النووية في العالم، وهي الشركة الوحيدة في العالم التي تبني المحطات النووية في 12 دولة.