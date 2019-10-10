شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تختتم مشاركتها في معرض «السفر لدول أمريكا اللاتينية» بالأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت وزارة السياحة في فعاليات معرض السياحة والسفر لدول أمريكا اللاتينية الذي عقد خلال الفترة من 5-8 أكتوبر بالعاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، جاءت مشاركة مصر ضمن خطة وزارة السياحة في التوسع في الأسواق غير التقليدية في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا وحرصا منها على تنويع الأسواق المصدرة للسياحة لمصر.

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وشاركت هيئة تنشيط السياحة بجناح مصري أقيم على مساحة 91 م2، افتتحه السفير أمين مليكة سفير مصر لدى الارجنتين وبمشاركة وفد من الهيئة وعدد من ممثلي شركات السياحة المصرية، وبحضور وزير السياحة الأرجنتيني الذي أعرب عن سعادته بمشاركة مصر بالمعرض كما أبدي إعجابه بالجناح المصري الذي تم تصميمه على الطراز الفرعوني .

وعقد الوفد المصرى المشارك عدة لقاءات مهنية مع ممثلي أهم شركات السياحة الأرجنتينية ومسئولي اتحاد شركات السياحة بأمريكا اللاتينية استعرض خلالها الضوابط الجديدة للحملات الترويجية المشتركة، ومحاور الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة، خاصة محور الترويج والتنشيط، والذي يرتكز على ثلاثة عناصر رئيسية هي حملة People 2 People، وافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM2020، والترويج لكل منطقة سياحية على حدة Branding by Destination، كما تم استعراض فرص التعاون بين الوزارة ومنظمي الرحلات من خلال برنامج تحفيز الطيران الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المشاركة المصرية الرابعة على التوالي في معرض السياحة الدولي الذي يعقد سنويا بالأرجنتين والذي يعد من أهم وأكبر المحافل السياحية في أمريكيا اللاتينية، حيث يجتذب ما يزيد عن 100 ألف زائر من المهنيين والجمهور.