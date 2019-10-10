شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاة»: فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة 21 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، الخميس، بأن مجلس إدارة النادي قرر باجتماعه، أمس، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي القضاة، اعتبارا من ٢١ إلى ٢٧ أكتوبر الجاري، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء، عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السادسة مساء، على أن تجرى الانتخابات في ٢٠ ديسمبر المقبل.

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