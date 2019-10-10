شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي: سعدت باستقبال الملكة رانيا العبد الله في بلدها الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أبدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، سعادتها باستقبال الملكة رانيا العبدالله، قرينة العاهل الأردني، في بلدها الثاني. وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة رئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سعدت اليوم باستقبال الملكة رانيا العبدالله، قرينة العاهل الأردني، في بلدها الثاني، حيث درست وتخرجت في إحدى الجامعات بمصر، وذلك على هامش الزيارة الرسمية للملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لجمهورية مصر العربية».

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