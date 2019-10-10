شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط» يطالب الأوروبيين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد ابوالغيط، الأوروبيين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا ان هذا الاعتراف اصبح مهماً اليوم أكثر من أي وقت مضى لوقف الهجمة الشرسة على محددات القضية الفلسطينية والأسس التي يُمكن أن يقوم عليها الحل، جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الإقليمي الرابع للاتحاد من أجل المتوسط، والذي انطلقت أعماله اليوم في برشلونة برئاسة مشتركة بين الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي، ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية وباستضافة وزير خارجية اسبانيا.

وتأتي المشاركة في إطار حرص الجامعة على تطوير التعاون وآليات التنسيق بين الجامعة العربية والكيانات الدولية والإقليمية الفعالة بما ينعكس ايجابياً على المصالح العربية، ويفضي إلى مزيد من العمل المشترك لمعالجة تحديات المنطقة.

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وأضاف ابوالغيط، هذه الاجتماعات يعد دليلاً على اتساع شبكة العلاقات التي تربط جنوب البحر المتوسط بشماله، وعمق العلاقات التاريخية التي تربط شعوب المنطقتين الذين يتشاركون المصالح والأولويات، مشدداً على ان التحديات التي تواجه ضفتي المتوسط لا يُمكن التعامل معها سوى بعمل متضافر كمثل هذا الذي يقوم به الاتحاد من أجل المتوسط بآلياته المختلفة.

وأشار إلى العلاقات المؤسسية رفيعة المستوى بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي التي توجت من خلال القمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت في شرم الشيخ في فبراير الماضي حيث اكد سيادته ان هذه القمة أعطت دفعة استراتيجية سيكون لها أثرها من دون شك في تحقيق الازدهار والرخاء للشعوب في هذا الفضاء العربي/الأوروبي.

وهنأ أبوالغيط بهذه المناسبة جوزيب بوريل وزير الخارجية الأسباني على توليه منصب رئيس الدبلوماسية الأوروبية، آملاً أن يُسخر خبراته الواسعة لتعزيز التعاون بين العالمين العربي والأوروبي.

وتابع لا تزال القضية الفلسطينية – قضية العرب المركزية – دون حل ومازال الفلسطينيون يفتقدون أي أفق سياسي يمنحهم الثقة في أن المستقبل سيكون أفضل وان السنوات الماضية شهدت تراجعاً خطيراً على صعيد إمكانية حل هذا النزاع ذي التأثير البالغ على الأمن والاستقرار في المنطقة مشيرا إلى ان هناك من يُشكك في حل الدولتين دون أن يطرح بديلاً آخر كما ان هناك من يروج لإمكانية استمرار الوضع القائم، بل شرعنته عبر إجراءات باطلة لتقنين الاحتلال.. وهو وضعٌ يرفضه كافة الأمم المحبة للسلام والعدالة.