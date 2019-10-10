شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تدعو تركيا لضبط النفس وتعرب عن بالغ قلقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار دعت الحكومة الهندية، تركيا إلى ممارسة ضبط النفس واحترام سيادة سوريا ، وأكدت علي ضرورة التسوية السلمية لجميع القضايا من خلال الحوار والمناقشة . وأعرب نيودلهي، عن بالغ وعميق قلقها إزاء العدوان العسكري الأحادي الذي تشن به تركيا في شمال شرق سوريا، مشيرة إلي أن هذا الأمر قد يقوض الاستقرار في المنطقة وعملية مكافحة الارهاب كما أن إعتدائها قد يسبب في مضائقة إنسانية ومدنية

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