شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرف التجارية» يطالب بعودة السياحة الروسية.. ومسؤول روسي: مطلوب تأمين المطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصى الاجتماع المشترك لاتحاد الغرف الروسية، مع مجلس اتحاد الغرف التجارية المصرية الخميس بإنشاء بنك معلومات، وخلق وحدة مشتركة لتوفير المعلومات عن الأسواق والفرص التصديرية المتاحة في كلا البلدين، إضافة إلى جدول المعارض ليس على مستوى الدولة بل المحافظات في البلدين.

وتضمنت التوصيات التي تلاها الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، نهاية الاجتماع، ضرورة السعي لتفعيل اتفاقية التجارة بيت مصر وروسيا، والسعي لإنشاء منطقة اقتصادية روسيا بمحور قناة السويس مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى خلق تحالفات مشتركة من المشاريع البنية التحتية في إفريقيا.

وقال إن هناك نحو 23 مليار دولار قروضا ميسرة ومتاحة للشركات المصرية للدخول في مشروعات استثمارية في إفريقيا، وفور إنشاء شركات روسية في مصر تستطيع الاستفادة من تلك القروض في مشروعات مشتركة.

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وطالب بضرورة عودة الطيران بين مصر وروسيا لعودة 30% من إجمالي السياحة المصرية وهى نسبة السياحة الروسية.

ولفت إلى ضرورة إيجاد آلية بنكية لتيسير التبادل التجاري، من خلال إنشاء فروع بنوك مشتركة في البلدين، إضافة إلى السعي لعمل زيارات متبادلة بين الجانبين على مستوى المحافظات وتكون زيارات قطاعية وليس جغرافيا.

كما تضمنت التوصيات ضرورة قيام الغرف التجارية في كلا البلدين بالتوفيق بين رجال الأعمال والمستثمرين بدلا من اللجوء للمحاكم في حالة الخلافات بين الطرفين.

من جانبه دعا سيرجى كاتيرين، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الروسى، الجانب المصري إلى تذليل المشكلات والتحديات التي تواجه عودة السياحة الروسية إلى مصر، وتأمين المطارات المصرية، وطالب رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالعمل مع دول الاتحاد الأوراسى.