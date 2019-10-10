شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مشروعات جديدة في المنطقة الحرة بمحافظة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس، برئاسة اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بحضور محمد أحمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة بمحافظة السويس على إنشاء عدد 5 مشروع جديد بالمنطقة الحرة، برأس مال 12مليون دولار، على مساحة 17 ألف متر مربع تقريبا ويوفر200 فرصة عمل تقريبا في أنشطة إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وإنتاج كافة أنواع البويات والدهانات والتوريدات والخدمات والاستشارات الفنية والهندسية وصيانة المهمات والمعدات البترولية وتخزين وتوريد الزيوت ومواسير البترول ومستلزماتها.

كما قرر مجلس الإدارة تأجيل الموافقة على مشروعين لمزيد من الدراسة الاقتصادية والجدوى.

وأشار محافظ السويس إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الاستثمار والمنطقة الحرة بالسويس لتنظيم مؤتمراً لمستثمرين لعرض مقومات المحافظة والفرص الاستثمارية على ارض السويس، مشيرا إلى أن المنطقة الحرة تشهد طفرة في إضافة عدد من المشروعات المتنوعة من خلال تذليل وتسهيل وتشجيع الاستثمار الجاد، الذي يهدف إلى زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل للشباب وفي المجلس تم عرض عدد 8 مذكرات مقدمة من الشركات بالمنطقة الحرة متعلقة بتعديل في بعض البنود والعقود والنظام الأساسي، كذلك إنهاء عدد 8 موافقات سابقة لبعض مشروعات المناطق الحرة والخاصة.