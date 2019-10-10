شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة بلجيكا في القاهرة: المرأة المصرية لها دور كبير منذ حتشبسوت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سفيرة بلجيكا في القاهرة، سيبيل دي كارتيه، إن المرأة المصرية لها دور كبير في المجتمع المصري بداية من حتشبسوت وهدي شعراوي، حتى الوزيرات التي أثبتن دورهن في مختلف قطاعات الدولة المصرية، أمثال رانيا المشاط وزيرة السياحة وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وغيرهن.

وأكدت السفيرة في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، دعم بلادها للمرأة المصرية من أجل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات، جاء ذلك على هامش استقبالها الطالبة بكلية أداب عين شمس مريم محمد عادل، لتشغل مهام منصبها ليوم واحد، في إطار مبادرة «فتيات في أدوار قيادية ودور الفتاة في الإعلام»، بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، الذي يوافق 11 أكتوبر من كل عام، بعدما خصصته الأمم المتحدة لدعم حماية حقوق الفتيات منذ عام 2012، بدعم من كندا، وتأتي المبادرة التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع منظمة«بلان إنترناشونال إيجبت»والسفارة الكندية بالقاهرة.

وقالت مريم في تصريحات لـ المصري اليوم، أن نموذج المحاكاة استمر لعدة ساعات داخل السفارة بعد التجول داخلها وإدارة الأعمال من خلال التعامل مع الموظفين، مشيرة إلى أن وزارة التضامن قامت بترشيحها لتحدثها اللغة الفرنسية، فضلا عن تدريب على مدار عدة أيام، مضيفة أن الحكومة بذلت جهودا مضنية في اتجاه دعم المرأة والفتاة، وظهر ذلك من خلال تصدر المرأة لمناصب قيادية في المجتمع سواء في الحكومة أو مجلس النواب، مشيرة إلى أن نموذج المحاكاة كسفيرة يعتبر تجربة فريدة، يجب تعميمها في كافة مؤسسات الدول للحصول على الخبرات العملية على أرض الواقع.