شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بالأعمال السوري لدى القاهرة: عدوان تركيا يتجاوز الأعراف والقوانين الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القائم بأعمال السفير السورى في القاهرة، الدكتور بسام درويش، لـ«المصرى اليوم»، إن العدوان التركى على بلاده يتجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية ولا يأبه إلّا للتوسّع والهيمنة والقرصنة بذرائع كاذبة، وأكد أن جيش بلاده سيتكفل باستمرار باستعادة كل شبر من أراضى سوريا وسيحفظ كرامتها وعزتها، إذ حارب الإرهاب ولا يزال منذ أكثر من 8 سنوات، وضحى بالآلاف من الشهداء.

القائم بأعمال السفير السوري في القاهرة بسام درويش

وحول موقف مصر الداعى لاجتماع الدول العربية في مقر جامعة الدول العربية، بعد غد، لوزراء الخارجية العرب، أضاف: «مصر بجيشها حاربت الإرهاب في سيناء وتعمل على اجتثاث جذوره، وفى عام 1958 حينما حاولت تركيا غزو سوريا، فقامت كل من سوريا ومصر بالرد بالوحدة فسقط حلف بغداد، لذلك نقدّر المواقف التي تدعم حق سوريا في حربها ضد الإرهاب، كما أن المواقف الداعمة لها كانت وستبقى على المسار الصحيح.

وحول ما هو متوقع من الجامعة العربية، قال: «نقدر كل المواقف الداعمة، وننتظر ما ستؤول إليه المداولات والموقف النهائى»، موضحًا أن العالم بدأ يدرك حقيقة الحرب الكونية على سوريا.