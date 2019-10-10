شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: نحن الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر القطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها، الخميس، أنها الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر القطارات وانها إتخذت كل الإجراءات القانونية تجاه الشركات الخاصة التي تنشر في وسائل الإعلام أنها تختص بحجز تذاكر القطارات.

وأشار البيان إلى أن حجز تذاكر القطارات يتم من خلال شبابيك وأكشاك التذاكر الموجودة بالمحطات أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر بالإضافة إلى إمكانية الحجز عن طريق التليفون المحمول (الموبايل ابيلكيشن)، مشيرة إلى أن صفحة وزارة النقل على الفيس بوك تنشر بشكل دائم فيديو يوضح طريقة استخدام برنامج حجز تذاكر قطارات السكة الحديد من خلال التليفون المحمول.

وأهابت هيئة السكك الحديدية بالمواطنين التعامل فقط مع هيئة سكك حديد مصر في هذا المجال، مناشدة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي شركات تدعي اختصاصها بحجز التذاكر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها فورا وذلك عبر الأرقام المخصصة للشكاوى والمقترحات.