شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاضل: سعدت بتكريمي في «الإسكندرية السينمائي» وأنا على قيد الحياة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيمت اليوم ندوة لتكريم المخرج محمد فاضل على هامش فعاليات الدورة الـ 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، في حضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما، على رأسهم محمود قابيل، فردوس عبدالحميد، إلهام شاهين، وفاء عامر، المخرج على عبدالخالق، مدير التصوير سمير فرج وغيرهم، وأدار الندوة الناقد وليد سيف في حضور رئيس المهرجان الناقد أمير اباظة.

في بداية الندوة قال الناقد وليد سيف، الذي ألف كتاب المخرج محمد فضل، أنه جلس مع المخرج الكبير محمد فاضل جلستين كل واحدة منهم لمدة 6 ساعات، وتحدث خلالها المخرج الكبير بكل أريحية وصراحة، وقال سيف إنه يهمه شيئان في أي كتاب يقوم بكتابته عن أي شخصية سينمائية، أولها السرد التاريخي المرتبط بالجذور الفنية وكيف نشأت وتطورت، وثانيا الموهبة التي تتميز بها تلك الشخصية موضوع الكتاب، وقال إنه لم يتخل عن أي معلومة قالها له المخرج الكبير وإنه كتب كل ما قاله له.

وتحدث المخرج محمد فاضل متوجهاً بالشكر للأمير أباظة رئيس المهرجان، وقال: الحمد لله أنني رأيت تكريمي بنفسي وأنا بينكم، ولقاؤنا اليوم هو ترجمة حقيقية لدرع التكريم الذي حصلت عليه في حفل الافتتاح.

وأضاف: «كنت سعيدًا جداً عندما أخبرني الأمير أباظة أن الدكتور وليد سيقوم بكتابة كتاب عني ضمن مطبوعات المهرجان، فأنا أعرفه منذ زمن وأعلم أنه ناقد حقيقي، وهذا الكتاب حقيقي جداً وليس مجرد تسجيل لتاريخ حياة شخص، وأشكر إدارة المهرجان عليه».

وقال الناقد الأمير أباظ، رئيس المهرجان، إن المخرج محمد فاضل من المخرجين الكبار، ففي منتصف التسعينيات قدم فاضل فيلم «ناصر 56»، وبالرغم من أنه أخذ وقتا كبيرا في التحضير له وتصويره، لكن النتيجة كانت مذهلة، وكانت قاعات عرض الفيلم تمتلئ بالشباب الصغار، مع أن الفيلم كان أبيض وأسود ولكن العرض الخاص كانت قاعته ممتلئة بأكثر من 2500 شخص جالسين صامتين ومتابعين للفيلم، فقد كان بمثابة توثيق لتلك الفترة من حياة عبدالناصر، واستمر الفيلم في قاعات السينما لمدة 12 أسبوعاً وحقق 14 مليون جنيه وقتها وكان رقما قياسيا في ذلك الوقت، وتم رفع الفيلم من دور العرض ليس بسبب عدم إقبال الجمهور ولكن كان الأمر بقرار رسمي.

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وقال المخرج على عبدالخالق إن المخرج محمد فاضل واحد من ثلاثة مخرجين اهتموا بقضايا المجتمع المصري، وكل مسلسل يقدمه تكون فيه قضية مهمة، وكذلك هو واحد من ثلاثة مخرجين انتقلوا من التليفزيون للسينما وأجادوا فيها، واستطاع أن يتخلص من تكنيك التليفزيون في السينما، وهذا الأمر صعب جداً ولكن محمد فاضل استطاع التغلب عليه، فميزته كمخرج أنه دائماً متجدد.

وقال مدير التصوير سمير فرج إنه عمل مع محمد فاضل من قبل، وهو لديه قدرة على شحن الفنان الذي يعمل معه ويستطيع إخراج أفضل ما عنده، وسعيد بهذا التكريم لأن محمد فاضل بمثابة توأمي

وقالت الفنانة فردوس عبدالحميد إن شهادتها مجروحة في زوجها المخرج محمد فاضل، ولكن أهم الأعمال التي قدمتها في حياتها كانت معه، فهو يفيد الممثل الذي يعمل معه ويشارك في رسم شخصيته في العمل دون أن يقحم نفسه أو يفرص نفسه ولكنه يشعر الفنان بأنه يتعاون معه، وفاضل مهموم جداً بقضايا وطنه.

وأضافت: «بعض الأقاويل كانت تؤكد أنه يجعلني أعمل معه في أعماله لأنني زوجته وهذا ليس حقيقيًا، فهو أناني جداً في عمله وكان ينتقي الموضوع في البداية وإذا كانت هناك شخصية مناسبة لي يرشحني لها، ولكن لم يكن يقحمني في الأعمال، ففي فيلم (حب في الزنزانة) كان من المفترض أن أقوم ببطولته أنا وأحمد زكي ووقعنا العقود بالفعل، وتفاجأنا بعدها من خلال الصحف أن من سيقوم ببطولة الفيلم عادل إمام وسعاد حسني، وأنا لم أغضب وقتها لأنه يكفيني أنني قارنت نفسي بهذه النجمة الكبيرة.

وأوضح محمد فاضل سبب تغييره لأحمد زكي وفردوس عبدالحميد، حيث قال إن الفيلم بدأت فكرته عام 1979 وكانا وقتها وجهين جديدين، وتعاقدت معهما بمبلغ ضعيف على أمل أن أقوم بعمل دعاية بباقي مبلغ ميزانية الفيلم، ووقتها سافرت لليابان شهرين وعدت فوجدت محمد خان قدم زكي وفردوس في «طائر على الطريق» وحرق لي المفاجأة، لذلك تعاقدنا مع عادل إمام وسعاد حسني بدلاً منهما.

أما الفنان محمود قابيل فقد قال إن محمد فاضل رشحه للعمل في «واحترق القناع» وكان وقتها قد انتهى من الخدمة في الجيش، وأن المخرج الكبير طلب منه تطويل ذقنه وشعره لأن شخصية الرسام التي سيقدمها خارج عن المألوف وشكله مختلف وكل من حوله يرتدون أقنعة غير وجوههم الحقيقية، وعندما قمت بعمل أول «بروفة ترابيزة» وجدت معي نجومًا كبارًا مثل محمود المليجي ونور الشريف وصلاح السعدني وغيرهم، ولم أستطع أن أتحدث وقتها، فطلب مني فاضل أن أرتاح قليلاً وعدت بعدها مستعداً للبروفة، وكانت المفاجأة أننا فمنا بتصوير الحلقة وقتها مرة واحدة، فلو كنت أخطأت أي خطأ كنا سنعيد تصويرها من البداية.

وقالت الفنانة إلهام شاهين إنها تعتبر نفسها محظوظة لأنها بدأت العمل على يد مخرجين كبار مثل نور الدمرداش ويحيى العلمي ومحمد فاضل وكانت وقتها في السنة الدراسية الأولى بمعهد فنون مسرحية، مؤكدة أن العمل وقتها كان من الممكن أن تستمر بروفاته لمدة شهرين عكس الآن الذي يتم تصوير العمل فيه سريعاً، والفنانون حالياً لا يجدون من يوجهونهم ولا يحمونهم مؤكدة أن جيلها كان محظوظًا، وقالت إن محمد فاضل كان سببًا في نجوميتها السينمائية، فعندما قدمت معه مسلسل «وقال البحر» اتصل بها عادل إمام وقال لها إنه سعيد بمشاهدتها وما يقدمونه في هذا العمل مستغرباً كيف استطاع محمد فاضل إخراج كل هذا منها كفنانة، ووقتها قال لها عادل إمام إنه سيأخذها معه في بطولة فيلم «الهلفوت»، ومن هنا كان المخرج محمد فاضل سبباً في أن تقوم بأول بطولة سينمائية لها، وقدمت عملًا كبيرًا نقلها نقلة كبيرة في عالم الفن.