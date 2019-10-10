شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان التركى يحتل قرية تل حلف السورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السورية سانا، أن قوات جيش العدوان التركى احتلت قرية تل حلف بريف رأس العين .
يذكر أن أردوغان أعلن أمس الأربعاء، بدء العدوان التركي بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا، بينما أكد مسئول أمنى تركي أن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.
وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، بأن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالى، فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السورى.
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