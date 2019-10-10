شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا الديمقراطية: إصابة 5 جنود لجيش الاحتلال التركى وإعطاب دبابة وآلية عسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب خمسة جنود في جيش الاحتلال التركي بجروح إصابة أحدهم بليغة في استهداف قوات سوريا الديمقراطية لمقر عسكري لجيش الاحتلال التركي مقابل قرية قصر ديب في شمال ناحية ديرك التركية.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية فى بيان صحفى، الخميس، أنه تمكنت من إعطاب قواتها لدبابة وعربة عسكرية لجيش الاحتلال التركى مقابل قرية سرمساخ فى كركى لكى بشمال سوريا.

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كانت قوات سوريا الديمقراطية قد استهدفت مقراً لجيش الاحتلال التركي مقابل قرية قصر ديب التابع لمنطقة ديرك.

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.