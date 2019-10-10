التعليم: التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين متاح لذوى الاحتياجات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2020، متاح لجميع الخريجين بما فيهم ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تطبق الوزارة القانون، الذى أقر لهم نسبة محددة فى التعيينات.
وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن التقدم لذوى الاحتياجات الخاصة أيضا إلكترونيا مثل جميع الخريجين على أن يرفق مع المستندات شهادة تحدد نوع الإعاقة.
وأطلقت أمس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف لاستيعاب والتعاقد مع 120 الف معلم وإدارى وعمال.
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