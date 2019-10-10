الأوقاف تطلق حملة بـ20 لغة للرد على المتطرفين بعنوان "هذا هو الإسلام"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن إقامة عدد من المسابقات والأنشطة الدعوية والثقافية احتفاء بالمولد النبوي الشريف طوال شهر ربيع الأول، من خلال حملتها العالمية التى ستطلقها بعشرين لغة تحت عنوان "هذا هو الإسلام". وقالت الوزارة، إن الحملة أطلقت بقصد التعريف بسماحة الإسلام ويسره وكونه دين سلام ورحمة للعالمين، مع تفنيد أباطيل وضلالات الجماعات المتطرفة المتاجرة بدين الله عز وجل، في محاولة جادة لإرسال صوت الإسلامي الوسطي إلى الدنيا بأسرها.



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