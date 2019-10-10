"الطيب" يشيد بحرص الليبيين على التمسك بمنهج الأزهر ونبذ العنف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحرص الليبيين على التمسك بالمنهج الأزهري الذي يتسم بالوسطية والاعتدال ونبذ العنف ، وبجهود فرع منظمة خريجي الأزهر في ليبيا.

وأكد الإمام الأكبر - خلال استقباله، اليوم الخميس، وفدًا من الأئمة والوعاظ الليبيين المتخرجين من دورة الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ، وأعضاء فرع منظمة خريجي الأزهر في ليبيا - أن الأزهر على استعداد لتقديم كل أشكال الدعم العلمي والدعوي للمنظمة، انطلاقًا من مسئوليته التي يحملها على عاتقه منذ أكثر من ألف عام للحفاظ على سماحة المنهج الإسلامي لدى كل أبناء المسلمين في العالم.

من جانبهم ، أكد الأئمة والوعاظ الليبيون، أن الليبيين يقدرون الأزهر الشريف وإمامه الأكبر ويلتزمون بمنهجه الوسطي، موضحين أن الوجود الأزهري في ليبيا يساعدها على مواجهة التطرف، وتحصين الشباب من الانخداع بأفكار الجماعات الإرهابية.