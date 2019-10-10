ختام فعاليات معرض السياحة والسفر لدول أمريكا اللاتينية بمشاركة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

اختُتمت فعاليات معرض السياحة والسفر لدول أمريكا اللاتينية FIT latin America، بالعاصمة الأرجنتية - بيونس أيريس، وتأتي مشاركة مصر ضمن خطة وزارة السياحة للتوسع في الأسواق غير التقليدية في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا وحرصا منها على تنويع الأسواق المصدرة للسياحة لمصر.

وشاركت هيئة تنشيط السياحة بجناح مصري أقيم على مساحة 91 م2، افتتحه السفير أمين مليكة سفير مصر لدى الأرجنتين وبمشاركة وفد من الهيئة وعدد من ممثلي شركات السياحة المصرية، وبحضور وزير السياحة الأرجنتيني الذي أعرب عن سعادته بمشاركة مصر بالمعرض كما أبدي إعجابه بالجناح المصري الذي تم تصميمه علي الطراز الفرعوني.

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وخلال فعاليات المعرض، عقد الوفد المصري المشارك عدة لقاءات مهنية مع ممثلي أهم شركات السياحة الأرجنتينية ومسئولي اتحاد شركات السياحة بأمريكا اللاتينية COTAL استعرض خلالها الضوابط الجديدة للحملات الترويجية المشتركة، ومحاور الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة، خاصة محور الترويج والتنشيط، والذي يرتكز على ثلاثة عناصر رئيسية هي حملة People 2 People، وافتتاح المتحف المصري الكبير GEM2020، والترويج لكل منطقة سياحية على حدى Branding by Destination، كما تم استعراض فرص التعاون بين الوزارة ومنظمي الرحلات من خلال برنامج تحفيز الطيران الجديد.

تجدر الإشارة، إلى أن هذه هي المشاركة المصرية الرابعة علي التوالي في معرض السياحة الدولي الذي يعقد سنويا بالأرجنتين والذي يعد من أهم وأكبر المحافل السياحية في أمريكيا اللاتينية، حيث يجتذب ما يزيد عن 100 ألف زائر من المهنيين والجمهور.