هدد طالبة وهتك عرضها.. السجن سنة مع الشغل لـ"مسن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، مسنًا بالسجن سنة مع الشغل، على خلفية اتهامه بهتك عرض طالبة في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبدالرؤف عبدالمنصف، وأشرف عبدالوهاب، وسكرتارية خالد عبد المنعم.

وأسندت النيابة للمتهم "إمام. ر"، 55 عاما، مدرس، تهمة هتك عرض المجني عليها الطالبة "ش.م" بأن أوهمها بإعجابه بها مستغلا حداثة سنها، واتجه مخططه الشيطاني الذي وضعه لإرضاء لشهوته إلى الإيقاع بفريسته، واتخذ من إغوائها وسيلة لتحقيق غايته، ونفذ مخططه الشيطاني بهتك عرضها تحت تهديد السلاح، فحسر ملابسها عنها على النحو المبين بالتحقيقات.