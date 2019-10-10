إحالة قضية اتهام سعاد الخولي بغسل الأموال للمحكمة الاقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري، اليوم الخميس، إحالة دعوى تتهم سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقًا وشريكتها الموظفة بشركة طيران، بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها 500 ألف جنيه، للمحكمة الاقتصادية للاختصاص.

كان المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، أحال المتهمتين للمحاكمة لارتكابهما جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت الخولي الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائب محافظ الإسكندرية سابقًا قامت بالحصول على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار، وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلًا للخولي للتصرف في الأموال.