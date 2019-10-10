المشدد 10 سنوات للمتهم الرئيسي بـ"رشوة التموين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري، اليوم الخميس، بمعاقبة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه.

وأعفت المحكمة مستشار وزير التموين وباقي المتهمين من العقوبة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامهم بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.

وأسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، عن طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من 3 شركات بوساطة سكرتير مكتبه ومستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي والإعلام مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات وموافقته على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد.