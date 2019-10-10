أخبار مصر | وزير التعليم العالي يرأس اجتماع اللجان العلمية الدائمة للعلوم الإنسانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يرأس اجتماع اللجان العلمية الدائمة للعلوم الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الخميس، اجتماع اللجان العلمية الدائمة للعلوم الإنسانية، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء اللجان العلمية، وذلك بمقر مركز التعليم الطبي بكلية طب قصر العيني.

وفي بداية الاجتماع، أشار الوزير إلى أن هذا اللقاء مع أعضاء اللجان العلمية في دورتها الثالثة عشر 2019/2020 يعد الثاني بعد لقاء أول أمس الثلاثاء مع أعضاء اللجان العلمية الدائمة للعلوم الأساسية، موجها الشكر لأعضاء اللجان العلمية على تقديم هذا العمل، واصفا إياه بالعمل التطوعي، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للجامعات واللجان العلمية الدائمة للوصول إلى المرحلة الحالية من حيث تشكيل اللجان العلمية.

وأكد د. عبد الغفار، أن الهدف من مثل تلك الاجتماعات هو الرد على الاستفسارات بشكل واضح، ووضع آلية بشكل منهجي وإلكتروني، والمشاركة والتواصل بين أعضاء اللجان العلمية؛ لاتخاذ القرار المناسب.

وأشار الوزير، إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأبحاث في قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية ذات قيمة بالغة ولكنها غير منشورة عالميا ولم تصل للمنصات العالمية لأنها باللغة العربية، موضحا أنه يجب تدارك ذلك بأن ينشر ملخص للبحث باللغة الإنجليزية وهو ما سيؤثر إيجابيا على تصنيف الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية للجامعات، مضيفا أن إدراج عدد من جامعاتنا في التصنيفات العالمية خلال الفترة الماضية يرجع إلى الأبحاث المنشورة دوليا في قطاعات كالطب، والزراعة، والطب البيطري، والهندسة، والعلوم، والتمريض، وطب الأسنان، والصيدلة.

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وأكد د. عبد الغفار، أن هناك عددا من المعايير يجب أن توضع في الاعتبار فيما يخص قواعد التحكيم منها: قيمة البحث وحداثته، ودقة اللغة، وحداثة الاستشهاد بالمراجع العلمية، والدقة واتباع المعايير فى التقييم.

وكما أكد الوزير على أهمية أن تتوافق الأبحاث العلمية مع الاحتياجات الفعلية للدولة، وأن يسهم البحث العلمي في حل المشكلات التي تواجه خطط التنمية في مصر، مطالبا اللجان العلمية بوضع خارطة طريق تسلم خلال الثلاثة أشهر القادمة وذلك للأبحاث التي تلبي احتياجات الدولة في جميع التخصصات سواء في الاقتصاد، القانون، العلوم الاجتماعية والإنسانية، التربية، الآداب، التجارة، وغيرها من التخصصات.

واستمع د. خالد عبد الغفار، لعدد من الاقتراحات والاستفسارات من قبل أعضاء اللجان، مؤكدا أنه سيتم وضعها بعين الاعتبار تحقيقا للصالح العام.