أخبار مصر | "الصحة" تُطلق دليل طبي يُحسن طرق تشخيص وعلاج 6.5 مليون مريض بالسكر ومضاعفاته (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تُطلق دليل طبي يُحسن طرق تشخيص وعلاج 6.5 مليون مريض بالسكر ومضاعفاته (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية، المنعقدة تحت شعار "إحساسك نعمة"، عن إطلاق أول دليل إرشادي مصري لعلاج المرض، وهو الدليل الذي من المتوقع أن يُفيد قرابة 6.5 مليون مريضًا بمرض "السكرى"، والتهاب الأعصاب الطرفية سويًا.

كانت وزيرة الصحة والسكان قد أطلقت "إحساسك نعمة" منذ عدة أشهر، بالتعاون مع شركة إيفا فارما، إحدى الشركات الوطنية المصرية الرائدة في مجال صناعة وتوزيع الدواء بالتعاون مع بعض المؤسسات والجمعيات المصرية المهتمة بشئون المرض، وهي الحملة التي نجحت في تحقيق أكثر من المستهدف منها من حيث عدد المرضى الذين تم الكشف عليها، وصرف العلاج لهم بالمجان، إلا ان "الحملة" تواصل عملها ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من المواطنين.

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وتُقدر إحصاءات إحساسك نعمة"، عدد المصابين بالتهاب الأعصاب الطرفية في مصر بأكثر من 10 مليون مريض، من بينهم 6.5 مليون مريض مصابين به كأحد مضاعفات مرض السكر، حيث يُقدر عدد المصابين به من الشريحة الأخيرة بنحو 70% من مرضى السكر من النوع الثاني.

وقال الدكتور هشام الحفناوي، أمين عام اللجنة القومية لعلاج مرض السكر بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة ستطلق بالتعاون مع "الحملة" برنامجًا تدريبيًا لقرابة 600 طبيب من مختلف محافظات الجمهورية، كنواة لنشر الأدلة الإرشادية على أكبر عدد ممكن من شباب الأطباء، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة لن تتحمل أي تكلفة مالية جراء تنفيذ "التدريب"، ولكن الشركة الممولة لعمل "احساسك نعمة".

وأضاف "الحفناوي"، في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا في أحد فنادق القاهرة للإعلان عن إطلاق "الأدلة الإرشادية"، أن البرنامج التدريبي من شأنه أن يجعل الأطباء يكتشفون المرض في مرحلة مبكرة منه، وأنه سيتم توزيع الأدوات التي ستساعد الأطباء على التشخيص، وتعريفهم بالأدلة الإرشادية.