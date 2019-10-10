أخبار مصر | بالتزامن مع ملتقى السلام العالمي.. انتهاء المرحلة الأولى لرفع كفاءة طريق "وادي سعال - سانت كاترين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتزامن مع ملتقى السلام العالمي.. انتهاء المرحلة الأولى لرفع كفاءة طريق "وادي سعال - سانت كاترين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بانعقاد ملتقي السلام العالمي "هنا نصلي معا " إعتبارا من اليوم بمدينه سانت كاترين بجنوب سيناء، والذي سيتم بحضور وفود وشخصيات مرموقة من دول العالم والمنظمات الدولية ومجالس ومنظمات الأمم المتحدة. نرصد لكم معلومات عن طريق وادي سعال كاترين:

- انتهت شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى شركات القابضة لمشروعات الطرق والتابعة للوزارة من المرحلة الأولى لأعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق (وادى سعال- سانت كاترين). - يقع الطريق بمحافظة جنوب سيناء. Advertisements - يبلغ طول المرحلة الاولى من الطريق 75 كم. - تبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الاولى من الطريق حوالي 300 مليون جنيه. - تم الإنتهاء من أعمال تخطيط الطريق. - تم وضع كافة العلامات الإرشادية والتحذيرية ووسائل السلامة المرورية للطريق عقب أنهاء اعمال الرصف.

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