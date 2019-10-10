أخبار مصر | تحذير عاجل من "سكك حديد مصر" بشأن شركات حجز تذاكر القطارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير عاجل من "سكك حديد مصر" بشأن شركات حجز تذاكر القطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم، أنها الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر القطارات، وأعلنت أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات المنتشرة بالسوشيال ميديا والخاصة بحجز تذاكر القطارات.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن حجز تذاكر القطارات يتم من خلال شبابيك وأكشاك التذاكر الموجودة بالمحطات أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر بالإضافة إلى إمكانية الحجز عن طريق التليفون المحمول (الموبايل أبيلكيشن).

من جانبها تقوم صفحة وزارة النقل على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بنشر بشكل دائم فيديو يوضح طريقة استخدام برنامج حجز تذاكر قطارات السكة الحديد من خلال التليفون المحمول.

وتهيب هيئة السكك الحديدية بالسادة المواطنين التعامل فقط مع هيئة سكك حديد مصر في هذا المجال كما تناشد الهيئة السادة المواطنين بالابلاغ الفوري عن اي شركات تدعي اختصاصها بحجز التذاكر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها فورا وذلك عبر الارقام المخصصة للشكاوى والمقترحات وهي 01220008807 - 01220008806 - 01274422925 0225753555.