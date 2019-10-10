أخبار مصر | وزارة الشباب: 1260 طليع وطليعة يشاركون في مشروع "اعرف بلدك" بالأقصر وأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب: 1260 طليع وطليعة يشاركون في مشروع "اعرف بلدك" بالأقصر وأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفذ وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجموعة من الرحلات التثقيفية للطلائع المتميزين في مختلف الأنشطة والبرامج، وذلك في الفترة من نوفمبر المقبل وحتى نهاية فبراير 2020 لمدينتي الأقصر وأسوان.

وتستهدف تلك الرحلات مشاركة نحو 1260 طليع وطليعة من المتميزين في أنشطة مديريات الشباب والرياضة ودور الأيتام، وذوى القدرات والهمم، ويتم استضافتهم في مركز التعليم المدني والمدينة الشبابية بالأقصر والمدينة الشبابية بأسوان.

ويتضمن برنامج الزيارات جولات سياحية ولقاءات ثقافية متنوعة ومجموعة من المسابقات والأنشطة الرياضية في إطار البرنامج القومي الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "اعرف بلدك".

يأتي ذلك في ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة نحو تعريف أبناء مصر من النشء والشباب بالمعالم الأثرية والسياحية التي تتميز بها البلاد، والعمل على تنمية روح الولاء والانتماء لديهم.