أخبار مصر | غادة والي: وزارة التضامن تتبنى الاحتفال باليوم العالمي للفتاة للعام الثاني على التوالي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غادة والي: وزارة التضامن تتبنى الاحتفال باليوم العالمي للفتاة للعام الثاني على التوالي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تتبنى الاحتفال باليوم العالمي للفتاة المصرية للعام الثانى علي التوالى لأهمية دور المرأة والفتاة وهو أيضًا أحد أشكال تمكين الفتيات والمساواة في الأدوار، والذى يعكس التزامًا وتنفيذًا لتوجهات الإرادة السياسية نحو تمكين المرأة بشكل عام ومن ثم الفتاة باعتبارها أم المستقبل وصانعة الحضارة.

وذكرت والي، أنه من أجل إلقاء الضوء علي صورة المرأة في الإعلام فقد قامت الوزارة بإنتاج ما يقرب من 20 فيلم أبطالهم سيدات كفيلم مستورة والغالية، وأدوارهم التنموية مما ساهم في تغيير صورة المرأة، كما تحدثت والى عن مشروع "مستورة" لإقراض السيدات، أيضًا مشروع الأسر المنتجة وما يقدمه من دعم للمرأة وتسويق لمنتجاتها.

كما أشارت إلى مشروع الدعم النقدي للمرأة مع توافر شرط التعليم والصحة ومن ناحية أخرى فإن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أقام قسمًا جديدًا لعلاج إدمان الفتيات، ولفتت إلى أن من يتولى الخط الساخن 16023 هن متطوعات، أيضًا تتولى الوزارة برنامج تغذية الأم في الصعيد في أول ألف يوم في حياة الطفل، هذا بالإضافة إلى الدعم الذى تقدمه مراكز حماية المرأة إلى المرأة المعنفة سواء دعم قانونى أو نفسي أو إقتصادى.

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وأضافت والى أن عبر سنوات عديدة مضت عانت فيها الفتاة والمرأة المصرية من والتهميش، كناتج لبعض الموروثات الثقافية الخاطئة، وقد تمكنا من خلال برامج الحماية الاجتماعية من تغيير النظرة السلبية للفتاة وتمكينها من الحصول على حقها لتأتى توجهات الإرادة السياسية بتخصيص عام للمرأة والفتاة ايمانًا بما لديها من قدرات ومهارات تمكنها من أن تكون شريك فاعل في بناء الوطن ويتمثل ذلك في تعيين ولأول مرة محافظ سيدة.

وكانت نظمت وزارة التضامن الإجتماعي، اليوم، فعاليات الاحتفال بيوم العالمي للفتاة بمصر، وذلك بالتعاون مع هيئة بلان انترناشونال ايجبت والسفارة الكندية بالقاهرة وكان المنتدى تحت عنوان "الفتيات والشابات وصورتهن فى الاعلام".

وشهد الإحتفال الذى أقيم بمقر الوزارة تحت رعاية وبحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وبحضور الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، وجيس دوتون سفير كندا في مصر، ومدثر صديقي مدير هيئة بلان إنترناشيونال مصر، كما شارك ممثلون عن الجهات التنفيذية والتشريعية والسفراء والهيئات الدولية ولفيف من الإعلاميين والكتاب وفتيات من المشاركات في مبادرة فتيات في أدوار قيادية.

الجدير بالذكر أن بلان انترناشيونال بدأت عملها في مصر عام 1981 وتعمل في 10 محافظات وهى القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية والقليوبية والبحيرة ودمياط وأسيوط وسوهاج وقنا وتهدف إلى تحسين بيئة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتعزيز التمكين الاقتصادى للشباب والفتيات واتخاذ أدوار قيادية وتعزيز مراعاة العدالة فيما يخص النوع الاجتماعى، هذا وقد تم إطلاق اليوم العالمي الأول للفتاة في عام 2012، بعد الدعوة العالمية من قبل الفتيات أنفسهن لتأسيس هذا اليوم رسميًا من خلال قرار من الأمم المتحدة، بدعم من الوفد الكندي وبلان انترناشونال لرفع مستوى الوعي حول التحديات الخاصة التي تواجه الفتيات ولاتخاذ الإجراءات لمواجهة ذلك، وانضمت العديد من البلدان إلى الحركة في عمل متضافر لإظهار الدعم للفتيات في 11 أكتوبر من كل عام.