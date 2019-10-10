أخبار مصر | أول رد لرئيس "خارجية النواب" بشأن الاعتداء التركي على سوريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد لرئيس "خارجية النواب" بشأن الاعتداء التركي على سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الاعتداء التركي على شمال شرق سوريا، مُؤكدًا أن الهجوم التركي يعد وفق القانون الدولي تعديًا سافرًا على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، ويمثل تهديدًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح "درويش"، أن تركيا تحاول من خلال الهجوم على القوات الكردية في شمال شرق سوريا الإفراج عن عناصر داعش الموجود في سجون القوات الكردية وكذلك عمل تغيير ديمغرافي لطبيعة السكان الموجودة على الحدود التركية وهو ما يمثل انتهاكا صريحا لاستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، كما يزيد العدوان السوري من معاناة سوريا والسوريين ويعيق الجهود الدولية والإقليمية الراهنة لتحقيق الاستقرار في سوريا وهو ما يهدف له النظام التركي ليستمر في متاجرته باللاجئين السوريين وويلات الشعب السوري.

وطالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جميع البرلمانات والمنظمات الدولية بضرورة اتخاذ خطوات من أجل وقف الاعتداءات التركية على الأراضي السورية ووضع حد لتجاوزات الرئيس التركي أردوغان واستفزازاته المستمرة لجيرانه.

وأشار النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن الهجوم التركي سيكون له انعكاس خطير وزيادة للعمليات الإرهابية في المنطقة من خلال الإفراج عن عناصر داعش في سوريا والتي تقدر بما يزيد عن 12 ألف إرهابي سيعملون بالتأكيد على زعزعة الاستقرار والأمن الدوليين وهو ما يستدعي موقفا من الأمم المتحدة لمنع تهديد السلم والأمن الدوليين وفق مقرراتها لمجابهة الارهاب الدولي.