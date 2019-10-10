أخبار مصر | وزير القوى العاملة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة صينية لتوفير فرص عمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة صينية لتوفير فرص عمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، ممثلة في مديرية القوى العامة بالسويس، وشركة "تيدا مصر" لتنمية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، ويرمي إلي قيام الوزارة بتوفير العمالة اللازمة المسجلة لديها بقواعد البيانات، والعمالة الماهرة المدربة من أبناء المحافظة وإلحاقهم بالشركات والمصانع بمشروعات الشركة علي فرص عمل لائقة وفقا للشروط والمؤهلات المطلوبة المراد شغلها بهذه الشركات.

وقع البروتوكول الذي يسري لمدة عامين ويجدد بموافقة طرفيه- حاتم جاد الرب مدير المديرية، وواي جيان تشنغ العضو المنتدب للشركة.

وأكد وزير القوي العاملة في مؤتمر صحفي عقب التوقيع ، استعداد الوزارة ، لتسخير مركز التدريب المهني التابع لها بالسويس لتدريب الشباب على المهن التي تحتاجها الشركة، وذلك تحت إشرافها، شريطة أن يكون التدريب تمهيدًا للتعيين المباشر للشباب الذي تم تدريبه.

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ورحب الوزير باستمرار التعاون بين المديرية والشركة خلال الفترة القادمة، في عمليتي التدريب والتشغيل، اعتمادًا على تنفيذ هذا البروتوكول الذي يعتبر خطوة جيدة في سبيل التعاون المشترك بين الجانبين.

وشدد الوزير علي أهمية القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد المصري، مشيراً إلي أنه يمثل عصب الاقتصاد وأساسًا متينًا من أسس بنائه وتنميته، بجهد وعرق عمال مصر، لإحداث طفرًة كُبرى، تحدث زيادًة في الإنتاج، الأمر الذي يصب في مصلحة الإنتاج القومي والاقتصاد المصري ككل.

من جانبه قدم النائب طارق متولى عضو مجلس النواب عن السويس، خالص شكره وتقديرة للوزير على دعمه المستمر لعملية الاستثمار في مصر لما لها من أهمية كبرى في دعم الاقتصاد، ونشاطه الجاد والدؤوب في خدمة جميع قضايا العمل والعمال في مصر، واهتمامه الكبير بتطوير ملف التدريب المهني.

حضر التوقيع من جانب الوزارة محمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وياسر الشربيني معاون الوزير.