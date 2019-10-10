أخبار مصر | غدًا.. قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بإجراء أعمال إصلاح خط مياه شرب قطر 300مم بشارع فيصل أمام كفر طهرمس اتجاه ميدان الجيزة مما يضرها إلى قطع المياه لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة الــ11 مساء غد الجمعه الموافق 11/10/2019 وحتى الــساعة الــ7 من صباح السبت الموافق 12/10/2019.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي "شارع فيصل بداية من شارع ابن بطوط (مدكور) وحتى شارع حسن عبد العال من حسن محمد- منطقة مساكن منتصر- منطقة الأريزونا بين فيصل وشارع الهرم بداية من شارع مدكور وحتى شارع حسن محمد".

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وتوفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشأت الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما أنه من المقرر أن توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب عند الطلب على رقم طوارىء 125.

