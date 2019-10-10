أخبار مصر | غدًا.. قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي "شارع فيصل بداية من شارع ابن بطوط (مدكور) وحتى شارع حسن عبد العال من حسن محمد- منطقة مساكن منتصر- منطقة الأريزونا بين فيصل وشارع الهرم بداية من شارع مدكور وحتى شارع حسن محمد".
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وتوفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع.
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشأت الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما أنه من المقرر أن توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب عند الطلب على رقم طوارىء 125.