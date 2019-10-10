أخبار مصر | الجيزة تمشط الأسواق من اللحوم والدواجن الفاسدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة تمشط الأسواق من اللحوم والدواجن الفاسدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت محافظة الجيزة، حملاتها التفتيشية على المطاعم والمحلات والأسواق والسلاسل التجارية، للتأكد من صلاحية الأغذية والمنتجات المعروضة للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن مديرية الطب البيطري تمكنت من ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن ومصنعاتها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملاتها التى تمت على مدار الشهر الماضي.

وأضاف أنه تم تحرير 40 محضرا لمحلات جزارة ومطاعم وسلاسل تجارية ومحلات بيع اللحوم المجمدة ومحلات بيع الدواجن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأت المخالفة.

وأشار المحافظ، إلى أن مديرية الطب البيطري قد انتهت من تحصين 25 ألف رأس ماشية ضد أمراض جدري الماشية والتسمم الدموى والحمى القلاعية والجلد العقدي، وذلك في إطار المجهودات التي يتم تنفيذها للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنه والوافدة وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.

Advertisements

ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري وبالتنسيق مع مديرية التموين لتكثيف الحملات على المحال التي تبيع الأسماك المملحة والمدخنة، للتأكد من صلاحيتها مؤكداً أنه في حال ضبط أي منتجات منتهية الصلاحية فسيتم تحرير محاضر ورفعها للنيابة العامة والتحفظ على الكميات لما تمثله تلك المنتجات من خطورة على حياة المواطنين إضافة إلى أنها تكبد الدولة مبالغ مادية كبيرة لتقديم العلاج للمرضي المتأثرين بأضرارها الصحية.

ومن جهته أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري أنه بناء على توجيهات اللواء المحافظ تمشن حملات مفاجئة على مزارع تربية وإنتاج الدواجن للتأكد من خلوها من مرض إنفلونزا الطيور حيث تم سحب عينات من 32 مزرعة للتأكد من خلوها من مرض أنفلونزا الطيور.

كما ناشد المواطنين وأصحاب محلات الجزارة بالذبح داخل المجازر الحكومية المخصصة لذلك حفاظاً على البيئة ولضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة مؤكداً أنه قد تم ضبط 400 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية أثناء المرور على محلات الجزارة.

