مصر | "القضاء الإداري" يلزم محافظة القاهرة بدفع 182 ألف جنيه لمالك أرض

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار خالد كرم، والمستشار عمر بلال، نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المدعي كان يمتلك قطعتي الأرض رقمي 188 و189 بحوض خارج الزمام رقم 57 ناحية البركة قسم السلام محافظة القاهرة وحيث إنه قد صدر قرار محافظة القاهرة رقم 325 لسنة 2000 باعتماد خط التنظيم طبقا للرسم المعتمد رقم 2779د فترتب بناء على ذلك اعتبار الأرض المملوكة للمدعي ضائع تنظيم ومن ثم يتعين ضمها للمنفعة العامة.

وتابعت المحكمة، فقامت جهة الإدارة بنزع ملكية الأرض محل التداعي للمنفعة العامة وبناء على ذلك قامت محافظة القاهرة بتعويض المدعي وتحرير عقد بيع له عن مساحه (24 قيراطا ) مقابل مبلغ مقداره 6819730 جنيه "ستة مليون وثمانمائة وتسعة عشر ألفا وسبعمائة وثلاثون جنيها" إلا أنه محافظة القاهرة قامت بخصم مبلغ ومقداره مائة واثنين وثمانون ألف وأربعمائة واربعة وسبعون جنيها من إجمالي ثمن البيع دون مبرر.

وأشارت المحكمة، إلى أن جهة الإدارة لم تقدم سندا ومبررا قانونيا لخصم هذا المبلغ على اعتبار أن أحكام ونصوص العقد محل التداعي هي الحاكمة لعناصر هذا النزاع ومن ثم يتعين على جهة الإدارة الالتزام ببنود العقد وسداد كافه مستحقات المدعي على النحو المتفق عليه دون أي نقص.