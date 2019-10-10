مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": انتحار طالبة بحلوان.. وإحالة سعاد الخولي لـ"الاقتصادية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": انتحار طالبة بحلوان.. وإحالة سعاد الخولي لـ"الاقتصادية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

"اللغز تكبيل اليدين".. انتحار طالبة شنقا في حلوان

أقدمت طالبة على الانتحار، بشنق نفسها داخل غرفتها، بمنطقة كفر العلو، بمدينة حلوان، بسبب مرورها بحالة نفسية، "التفاصيل الكاملة اضغط هنا".

إحالة محاكمة سعاد الخولي وشريكتها بتهمة "غسل الأموال" لـ"الاقتصادية"

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالقاهرة الجديدة إحالة محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية السابق، وريهام عبد الرحيم أخصائية بشركة مصر للطيران في اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه وذلك للمحكمة الاقتصادية " التفاصيل الكاملة اضغط هنا".

"وش إجرام".. سقوط "ديلر مدينة نصر" الهارب من المؤبد وبحوزته 27 كيلو حشيش

تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط المدعو "أحمد.أ.ع " 31 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الأميرية، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "مخدرات" والمقضي فيها بالسجن المؤبد، مستقلا سيارة، مستأجرة، حال تواجده بالمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول " التفاصيل الكاملة اضغط هنا".

بـ"2600 جنيه".. تفاصيل محاولة ربة منزل شراء طفل من مستشفى بباب الشعرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة حاولت شراء طفل من مستشفى سيد جلال للنساء والتوليد بباب الشعرية " التفاصيل الكاملة اضغط هنا".

