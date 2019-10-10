مصر | بالأسماء.. حجز محاكمة المتهمين برشوة الجمارك لـ7 نوفمبر للنطق بالحكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. حجز محاكمة المتهمين برشوة الجمارك لـ7 نوفمبر للنطق بالحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس حجز محاكمة 5 متهمين بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوي في قضية طلب وتقاضى رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع "فضة" من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين وذلك لجلسة 7 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين هم "محمد صبحي، مسعد عبد الرازق، سعد فوزى، ماجد جرجس، أمير بدر الدين".

صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وبعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وكشفت تحقيقات محمود حجاب رئيس نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أنه وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد طلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوى ومراجع إجراءات بقرية البضائع من "تاجر فضة" مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وتهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوى دون دفع المستحقات المالية ودون عرض البضائع على مصلحة الدمغة والموازين وتمكن ضابط الرقابة من ضبط المتهم السادس عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وقدره 68 ألف جنيه وبتفتيشه عثر بحوزته على أجزاء من البضائع المهربة جمركيا.