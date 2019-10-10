مصر | العثور على جثة شاب مذبوح داخل منزله في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة شاب مذبوح داخل منزله في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثر رجال مباحث مديرية أمن الجيزة، على جثة شخص في منتصف العقد الثالث من العمر مقتولا داخل منزله بمنطقة الهرم، وتظهر علامات طعنات نافذة برقبته وجسده أودت بحياته.

وكان يعيش القتيل بمنزله مع والدته وأخواته، ويعمل في مجال الريسفير وتصليح الأطباق الصناعية، ولا تدور حوله أي شبهات جنائية.



وتلقت مباحث الجيزة، إخطارا من مأمور قسم شرطة الطالبية بالعثور على جثة شاب يدعى "أسيوطي" من سكان شارع المغربي بحي الهرم مقتول داخل منزله.



وبمعاينة الجثة، تبين وجود طعنات بجسد القتيل من بينها طعنات بالرقبة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وكثفت المباحث التحريات لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

