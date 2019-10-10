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مصر | عملة تذكارية بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري بمصر

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قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، وبالتعاون مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عامًا على إنشاء القضاء الدستورى في جمهورية مصر العربية.

حيث تقدم "معيط" بترخيص لمجلس الوزراء للحصول على موافقة المجلس بإصدار تلك العملة وقد أبدى مجلس الوزراء موافقته على هذا المشروع وتم بدء الشروع في تنفيذها.

وانتهت المحكمة الدستورية العليا، الاثنين الماضي، من الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإقامة احتفاليتها بمناسبة "اليوبيل الذهبي" للقضاء الدستوري في مصر ومرور 50 عاما على إنشاء المحكمة، والمقرر عقدها في 19 أكتوبر الجاري.

ووجهت المحكمة الدستورية العليا، دعوتها لأكثر من 100 رئيس محكمة دستوريا وعليا على مستوى العالم وذلك في إطار التعاون وتبادل الخبرات في مجال القضاء الدستوري.

وانتهت المحكمة من التجهيزات الفنية واللوجستية لعقد الاحتفالية من دعوة الشخصيات العامة ورجال القضاء والقانون الدستوري.

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ومن المقرر أن تصل الوفود المشاركة في احتفالية اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا يوم 18 أكتوبر.

وأشاد المستشار حمدان فهمي رئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية العليا، بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وأكد على توجيه الدائم بمساندة السلطة القضائية في أداء عملها وإعلاء القانون والحفاظ على الحقوق للمواطنين وللدولة.

وأضاف أن المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة أشاد في اجتماع الجمعية العامة للمحكمة بالدور المتميز الذي تقوم به رئاسة الجمهورية في سبيل الإعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري، ودعمها المتواصل لاستقلال القضاء ورفعة شأنه حرصًا على سرعة الفصل في القضايا.

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