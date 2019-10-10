شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الرئيس السيسى وقرينته يستقبلان العاهل الأردنى والملكة رانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بمطار القاهرة، اليوم، الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن والملكة رانيا العبد الله.

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واصطحب الرئيس الملك إلى مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.