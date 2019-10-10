شاهد.. الرئيس السيسى وقرينته يستقبلان العاهل الأردنى والملكة رانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بمطار القاهرة، اليوم، الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن والملكة رانيا العبد الله.
واصطحب الرئيس الملك إلى مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
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