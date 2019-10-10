شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة: نطمح بمعدل نمو 7%.. وطرح الأراضى الصناعية بفائدة 7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس خلال إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية، أنه تم رفع دعم الصادرات المصرية هذا العام لـ 6 مليارات جنيه بعد أن كانت 4 مليارات جنيه .

وأضاف مدبولى فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بإنشاء 4500 وحدة صناعية "مصنع صغير" تم طرح 750 وحدة صناعية منها فى العاشر من رمضان ومرغم.

وقال رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تطمح فى الوصول إلى معدل نمو 7% خلال العامين القادمين، مضيفا أن الأراضى التى سيتم طرحها على البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية سيكون سعر الفائدة بها 7%.

ولفت إلى أنه تمت تسوية متأخرات تقدر بـ 800 مليون جنيه متأخرات ضريبية وجمركية .

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