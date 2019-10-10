شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. طائرات الدرون القاتلة .. الجيش الطائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثورة ثالثة فى عالم الحروب والأسلحة، تقودها طائرة صغيرة قد لا تتخطى تكلفتها 200 دولار ولكنها تستطيع ان تغنيك عن إنفاق ملايين الدولارات لتنفيذ عملية او تجسس أو تصوير إنها الطائرات المسيرة بدون طيار أو " الدرون ".

فى هذا التقرير نروى لكم تفاصيل قصة طائرات الدرون التى ترعب العالم مدنيين وعسكريين ، فعلى مستوى الجيوش النظامية يتوقع خبراء كثيرون ان مستقبل طائرات الدرون سيكون قاتما وينتج عنه أسلحة فتاكة وغير مسبوقة وبحجم العصافير الصغيرة ويستعرض التقرير ايضا دور الدول العظمى فى تطوير صناعه الدرون وكيفية مواجهة ذلك الجيش الطائر الصغير من خلال انظمة دفاع قادرة على مواجهتها خاصة مع وجود احتمالية استغلالها من قبل الجماعات الارهابية .