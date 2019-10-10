شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» ترحب بعودة رحلات الطيران المباشرة من ستوكهولم إلى شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، الخميس، أول رحلة طيران مباشرة قادمة من العاصمة السويدية ستوكهولم، التي تقل على متنها 177 مسافر بمعدل امتلاء كامل، وذلك بعد توقف للطيران المباشر من السويد لمدينة شرم الشيخ لمدة دامت 8 سنين و8 أشهر.

ومن جانبها رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بوصول هذه الرحلة التي تبشر بعودة السياحة السويدية، ويعكس رغبة السائحين السويديين في قضاء عطلاتهم في مدينة شرم الشيخ.

وأكدت الوزيرة على أهمية السياحة الاسكندنافية من دول السويد والنرويج والدنمارك بالنسبة لمصر،حيث كان يصل لمصر حوالي ربع مليون سائح سنويا من هذه الأسواق، لافتة إلى أن الحركة السياحة من الدول الاسكندنافية بدأت تستعيد عافيتها وخاصة من السويد.

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وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي ساهم بشكل كبير في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من العديد من الأسواق من خلال تشغيل مسارات خطوط جوية وتنشيط الحركة في المطارات الإقليمية والمناطق السياحية المختلفة، والذي تستفيد منه عدد من الدول الاسكندنافية.

وأوضحت أن برنامج التحفيز الجديد يقوم بإعطاء حوافز إضافية تصاعدية كل 6 أشهر على الرحلات المحفزة، ولافتة إلى أن الوزارة أنهت جميع المستحقات المعلقة الخاصة ببرنامج تحفيز الطيران السابق والتي كانت مشكلة في الأعوام الماضية؛ مما أعاد المصداقية بين مُنظمى الرحلات والحكومة المصرية.

وأضافت الوزيرة أن استئناف خطوط طيران العديد من الدول إلى مصر يعكس النجاح الكبير الذي حققته الحملة الترويجية لمصر والتي اعتمدت فيها الوزارة على تحديث آليات الترويج، وهو ما أبرزه تقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 الذي صدر في سبتمبر الماضي، حيث تقدمت مصر من المركز الـ 60 إلى المركز الـ 5 في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي، كما حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة وفقا لهذا التقرير، كما جاءت مصر في موقع الصدارة على مستوى أفريقيا في التقرير الذي نشرته Bloom Consulting «بلوم للاستشارات» المتخصصة في تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج السياحي للدول (العلامة التجارية للدول) في سبتمبر 2019 حيث احتلت مصر المركز الأول وذلك لأول مرة منذ عام 2013.

وأكدت على أن الوزارة تسعي دائما إلى تنويع الأسواق المصدرة للسياحة وفتح أسواق سياحية جديدة، إلى جانب جذب مزيد من الحركة السياحة الوافدة من الأسواق التقليدية المصدرة للسياحة، وهو ما يهدف إليه محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.