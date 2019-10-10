شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع رئيس صندوق «إيفاد» تطوير المشروعات الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، جيبلبرت أنجبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لبحث المشروعات التنموية في المجال الزراعي ودور الصندوق في تمويل هذه المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة، بحضور الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتورة جيهان المنوفي، رئيس قطاع الإرشاد والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

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وقالت «أبوستيت» في تصريحات صحفية الخميس، إن هذه الزيارة تأتي في إطار توطيد التعاون الوثيق والبناء بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي بدأ العمل منذ أكثر من أربعين عاما حيث تم تنفيذ 13 مشروعاً بلغ إجمالي تكلفتها 1.11 مليار دولار أميركي ساهم الصندوق بـ 520 مليون دولار أميركي من موارده الخاصة والباقي مساهمات من الحكومة المصرية وجهات أخرى، استفاد منها أكثر من سبعة ملايين من سكان الريف بما يعادل 1.2 مليون أسرة.

وأوضح الوزير، انه يوجد حالياً ثلاثة مشروعات جاري تنفيذها وهي مشروع تطوير الرى الحقلي بالأراضي القديمة( ايفيدو) ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري( برايم) ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة بالإضافة إلى مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية PRIDE بمحافظة مطروح والذي سوف يبدأ تنفيذه في القريب العاجل

وأضاف أنه تم بحث الأعمال المستقبلية بين مصر والصندوق من خلال إقامة مشروعات مشتركة مع الدول الإفريقية وخاصة في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وكذلك إقامة مشروعات جديدة أو إدخال بعض الأنشطة إلى المشروعات القائمة بما يسهم بشكل فعال في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث سيتم إعادة تأهيل المركز التدريبي بمرسى مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء للاستفادة به لتدريب الكوادر الأفريقية.