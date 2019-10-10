شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب ١٧٥ قيادة محلية بمركز سقارة على إنشاء وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل وزارة التنمية المحلية، تنفيذ خطتها التدريبية للعاملين بالمحليات للأسبوع السابع على التوالي، من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، الخميس، إن المركز يقوم خلال الأسبوع المقبل، بتنظيم 4 دورات تدريبية يستفيد منها 175 متدرباً، منها حقيبة تدريبية جديدة ينفذها المركز للمرة الأولى لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز المعلومات وإدارات الإعلام وإدارات البوابات والصفحات الالكترونية بالمحافظات في إنشاء وإدارة صفحات شبكات التواصل الاجتماعي.

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وأضاف «شعراوي» أن المركز سينفذ أيضاً 3 دورات تدريبية أخرى لتنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات الشؤون القانونية والموازنة، ودورة تدريبية في اللغة الانجليزية، مؤكدا أن هناك تطويراً في الدورات التدريبية التي تعقد بمركز سقارة هذا العام لتنمية المهارات الإدارية والسلوكية والعلمية للعاملين بالمحليات، لتمكينهم من التعامل والتواصل مع الجمهور بجميع الأساليب والوسائل الحديثة.

وأوضح أن التدريب لن يكون فقط في الإدارة المحلية، ولكن ستشمل الدورات التدريبية «برنامج نظم المعلومات الجغرافية، الشؤون القانونية، كيفية التعامل مع الجمهور، معايير الجودة الشاملة، كيفية محاربة الفساد»، لافتا إلى أنه يتم رفع المستوى العلمي للمتدرب وتنمية مهاراته الإدارية وتواصله مع الآخرين من أجل خلق جيل جديد قادر على القيادة ومواجهة الأزمات واتخاذ القرار.

وفي السياق ذاته احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم الخميس بتخريج 162 متدربا اجتازوا 3 دورات لتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء والوحدات القروية في مجال الشؤون المالية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات العقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية في مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات.