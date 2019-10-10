شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الدقهلية»: مستشفياتنا سجلت أعلى تردد خلال سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مستشفيات مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، سجلت أعلى تردد خلال شهر سبتمبر 2019 على مستوى مديريات الصحة بالجمهورية.

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وقال في تصريح صحفي، إن إجمالي حالات الدخول بلغ 8192 حالة وإجمالي حالات الخروج 6586 حالة.

وأضاف أنه تبين من جدول مؤشرات الأداء الخاصة بوزارة الصحة أن الدقهلية جاءت في المركز الأول بين أعداد دخول الحالات، وجاءت في المركز الثاني محافظة المنوفية بعدد 6497، ثم محافظة أسيوط بعدد 4940، ثم الجيزة وكفر الشيخ ودمياط.

ووجه «مكى» الشكر لمديري مستشفيات الصحة بالدقهلية كما طالب بتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه وعلى مدار الساعة حرصاً على صحة المواطن.